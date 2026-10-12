Битва за шахту «Добропольская» началась
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Российские военнослужащие ведут бои за шахту «Добропольская» в ДНР, вытесняя украинские подразделения с территории предприятия. О ходе наступления группировки войск «Центр» рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире программы ИС «Вести».
По его словам, российская армия продолжает освобождать Доброполье, где ВСУ всё ещё оказывают сопротивление. Основные усилия бойцов сосредоточены на жилой застройке населённого пункта. Одновременно подразделения ведут боевые действия в районе шахты.
Пушилин подчеркнул, что противник пока сохраняет позиции на отдельных участках. Российские военные продолжают выбивать украинские формирования из промышленного объекта и жилых кварталов города.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал Доброполье важным и хорошо укреплённым логистическим центром. Ещё 1 сентября президент рассказал об уличных боях, которые ведёт в городе группировка войск «Центр». Позднее Минобороны сообщило об освобождении 49 зданий в Доброполье за сутки. Затем, 7 октября, российские войска заняли Дом культуры и два производственных сооружения шахты «Добропольская». Военнослужащие также установили контроль над парковой зоной, а морская пехота продолжила наступление вдоль железной дороги. К 10 октября бойцы группировки «Центр» продвинулись в центральной и северной частях Доброполья.
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