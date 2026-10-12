Битва за шахту «Добропольская» началась

Российские военнослужащие ведут бои за шахту «Добропольская» в ДНР, вытесняя украинские подразделения с территории предприятия. О ходе наступления группировки войск «Центр» рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире программы ИС «Вести».

По его словам, российская армия продолжает освобождать Доброполье, где ВСУ всё ещё оказывают сопротивление. Основные усилия бойцов сосредоточены на жилой застройке населённого пункта. Одновременно подразделения ведут боевые действия в районе шахты.

Пушилин подчеркнул, что противник пока сохраняет позиции на отдельных участках. Российские военные продолжают выбивать украинские формирования из промышленного объекта и жилых кварталов города.