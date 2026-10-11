Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки освободили 137 зданий в Доброполье Донецкой Народной Республики, включая три производственных сооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение суток освобождено 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 бронеавтомобиля и пикап», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал об освобождении российскими войсками сразу четырёх населённых пунктов в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» установили контроль над Резниково и Купино в Харьковской области, а бойцы группировки «Центр» заняли Новотроицкое и Петровское в ДНР.