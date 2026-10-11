Армия России развязала ожесточённые бои с ВСУ за 7 населённых пунктов

ВС РФ ведут бои за Николаевку, Варваровку и ещё пять населённых пунктов под Харьковом. Об этом доложили 11 октября в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, бои за освобождение идут в Николаевке, Варваровке, Нефёдовке и Чёрном. Кроме того, российские подразделения продолжают бои за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино.

Также российские военные за минувшие сутки установили контроль над четырьмя населёнными пунктами в зоне проведения специальной военной операции — над Резниково, Купино, Новотроицким и Петровским.