Армия России развязала ожесточённые бои с ВСУ за 7 населённых пунктов
Минобороны сообщило о боях за 7 населённых пунктов в Харьковской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
ВС РФ ведут бои за Николаевку, Варваровку и ещё пять населённых пунктов под Харьковом. Об этом доложили 11 октября в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, бои за освобождение идут в Николаевке, Варваровке, Нефёдовке и Чёрном. Кроме того, российские подразделения продолжают бои за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино.
Также российские военные за минувшие сутки установили контроль над четырьмя населёнными пунктами в зоне проведения специальной военной операции — над Резниково, Купино, Новотроицким и Петровским.
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