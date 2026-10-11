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Специальная военная операция

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Опубликовано 11 октября, 12:23

Армия России развязала ожесточённые бои с ВСУ за 7 населённых пунктов

Минобороны сообщило о боях за 7 населённых пунктов в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ВС РФ ведут бои за Николаевку, Варваровку и ещё пять населённых пунктов под Харьковом. Об этом доложили 11 октября в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, бои за освобождение идут в Николаевке, Варваровке, Нефёдовке и Чёрном. Кроме того, российские подразделения продолжают бои за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино.

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Также российские военные за минувшие сутки установили контроль над четырьмя населёнными пунктами в зоне проведения специальной военной операции — над Резниково, Купино, Новотроицким и Петровским.

Больше новостей о специальной военной операции на Украине — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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