Российские подразделения установили контроль над Лукашово и Лобановкой в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Оба населённых пункта, как пояснило Минобороны, перешли под контроль российских сил в ходе активных боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. При боях за село наши ребята взяли под контроль крупный участок обороны, зачистили более 400 строений, а занятие Самойловки создало плацдарм для дальнейших действий на этом направлении.