Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 12:02

«Северяне» установили контроль над Лукашово и Лобановкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Российские подразделения установили контроль над Лукашово и Лобановкой в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Оба населённых пункта, как пояснило Минобороны, перешли под контроль российских сил в ходе активных боевых действий.

В Доброполье российские военные за сутки освободили 118 зданий
В Доброполье российские военные за сутки освободили 118 зданий

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. При боях за село наши ребята взяли под контроль крупный участок обороны, зачистили более 400 строений, а занятие Самойловки создало плацдарм для дальнейших действий на этом направлении.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar