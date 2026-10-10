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Опубликовано 10 октября, 06:41

В Доброполье российские военные за сутки освободили 118 зданий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

В Доброполье штурмовики группировки войск «Центр» за сутки освободили 118 зданий — такой результат продвижения российских подразделений озвучил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, бойцы 51-й общевойсковой армии продвигаются в центральной и северной частях города. Морские пехотинцы действуют на западе Доброполья и продолжают бои на территории шахты «Добропольская». За сутки, как утверждает Савчук, также уничтожили 15 украинских военнослужащих и два пикапа.

На других участках зоны ответственности группировки заявлены потери ВСУ до 530 человек за сутки. Кроме того, военные сообщили об уничтожении четырёх боевых бронированных машин, 11 автомобилей и двух станций радиоэлектронной борьбы.

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Ранее российский президент Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что российские войска удерживают инициативу на фронте и продвигаются вперёд. По словам Путина, Вооружённые силы Украины пытаются остановить продвижение Армии России по линии соприкосновения ударами вглубь РФ. Но бойцы РФ полностью владеют инициативой.

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