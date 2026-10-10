Путин сообщил Трампу, что ВС РФ владеют инициативой на линии соприкосновения

Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что российские войска удерживают инициативу на фронте и продвигаются вперёд. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Путина, Вооружённые силы Украины пытаются остановить продвижение Армии России по линии соприкосновения ударами вглубь РФ.

«Наши Вооружённые силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперёд», — отметил глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 октября президенты России и США провели телефонный разговор. Они обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта. Большая часть беседы была посвящена этой теме. Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились продолжать контакты на высшем уровне.