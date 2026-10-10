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Опубликовано 10 октября, 01:22

Путин сообщил Трампу, что ВС РФ владеют инициативой на линии соприкосновения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что российские войска удерживают инициативу на фронте и продвигаются вперёд. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Путина, Вооружённые силы Украины пытаются остановить продвижение Армии России по линии соприкосновения ударами вглубь РФ.

«Наши Вооружённые силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперёд», — отметил глава государства.

Ушаков: Путин заявил Трампу о неизменности целей и задач СВО
Ушаков: Путин заявил Трампу о неизменности целей и задач СВО

Ранее Life.ru сообщал, что 9 октября президенты России и США провели телефонный разговор. Они обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта. Большая часть беседы была посвящена этой теме. Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились продолжать контакты на высшем уровне.

Больше новостей о ситуации на передовой, действиях российских войск и ходе боевых операций — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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