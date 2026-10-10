Новый цикл эскалации украинского конфликта, по оценке Москвы, запустил Киев. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Этот порочный цикл эскалации запустили не мы. Ящик Пандоры открыли именно в Киеве», — заявил Небензя.

Дипломат связал развитие ситуации с действиями украинской стороны и поддержкой Киева западными странами. По его версии, удары по объектам на территории России привели к ответным действиям российских Вооружённых сил по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуры, которая используется в военных целях.

Небензя также заявил, что продолжение боевых действий позволяет Владимиру Зеленскому сохранять политические позиции и получать дальнейшую военную поддержку Запада. По мнению российского постпреда, заявления Киева о готовности к мирному урегулированию становятся активнее по мере ухудшения положения украинских сил на фронте.

Российская сторона считает неприемлемыми попытки добиться урегулирования на условиях Киева и его западных партнёров. Москва продолжает настаивать на обсуждении долгосрочной модели завершения конфликта с учётом своих заявленных условий.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил неизменность позиции России по целям и задачам специальной военной операции. Путин одновременно заявил о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию. Он обозначил в качестве цели такого процесса достижение долгосрочного и устойчивого мира. Значительную часть беседы лидеры посвятили перспективам дальнейшего урегулирования конфликта.