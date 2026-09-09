Президент России Владимир Путин не станет торопиться с заключением мирного соглашения по Украине, пока не будут достигнуты ключевые цели СВО. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Иэн Прауд в статье для Responsible Statecraft.

По его оценке, призывы президента США Дональда Трампа сами по себе не заставят российскую сторону ускорить урегулирование. Прауд считает, что до выполнения поставленных задач Москва продолжит придерживаться нынешней линии.

«Путин не будет торопиться с установлением мира — несмотря на все призывы Трампа», — говорится в публикации. Автор полагает, что российский лидер будет методично повышать издержки будущего соглашения.

Прауд также прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации на Украине до появления условий для сделки. Одновременно, по его мнению, давление на Зеленского будет усиливаться на фоне коррупционных скандалов и требований отказаться от власти.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы достичь своих целей на Украине мирным путём. По его словам, дипломатическое урегулирование остаётся для Москвы предпочтительным вариантом.