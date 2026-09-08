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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:07

Песков: РФ предпочла бы достичь целей на Украине мирным путём

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия всегда рассматривала дипломатию как приоритетный инструмент решения проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга для индийских журналистов. Комментарий прозвучал в преддверии саммита объединения БРИКС в Нью-Дели.

«Нам приходится достигать своих целей в ходе специальной военной операции. Но мы бы предпочли это сделать мирным путём», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, текущая ситуация была навязана внешними обстоятельствами и позицией оппонентов.

Москва демонстрирует готовность к конструктивному взаимодействию со всеми сторонами.

«В этом контексте мы приветствуем любые попытки внести какой-либо вклад в дело урегулирования украинского конфликта», — отметил спикер. Любые посреднические усилия могут стать основой для будущих переговоров.

Ключевым препятствием остается позиция украинской стороны. Песков обратил внимание международного сообщества на категорическое нежелание Киева прекращать конфликт.

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Оксана Попова
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