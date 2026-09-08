Россия всегда рассматривала дипломатию как приоритетный инструмент решения проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга для индийских журналистов. Комментарий прозвучал в преддверии саммита объединения БРИКС в Нью-Дели.

«Нам приходится достигать своих целей в ходе специальной военной операции. Но мы бы предпочли это сделать мирным путём», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, текущая ситуация была навязана внешними обстоятельствами и позицией оппонентов.

Москва демонстрирует готовность к конструктивному взаимодействию со всеми сторонами.

«В этом контексте мы приветствуем любые попытки внести какой-либо вклад в дело урегулирования украинского конфликта», — отметил спикер. Любые посреднические усилия могут стать основой для будущих переговоров.

Ключевым препятствием остается позиция украинской стороны. Песков обратил внимание международного сообщества на категорическое нежелание Киева прекращать конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВС РФ нет проблем с количеством военнослужащих в зоне проведения СВО. По словам Путина, ситуация с численностью личного состава у противника складывается иначе. Он заявил, что потери ВСУ ежемесячно превышают возможности пополнения подразделений.