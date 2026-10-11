Российские военные за минувшие сутки установили контроль над четырьмя населёнными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. В Минобороны отметили, что этого удалось добиться в результате активных боевых действий.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике.

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожье. По данным Минобороны, российские войска продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. При боях за село наши ребята взяли под контроль крупный участок, зачистили более 400 строений, а занятие Самойловки создало плацдарм для дальнейших действий на этом направлении.