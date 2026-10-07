ВС РФ освободили Дом культуры в Доброполье и два производственных сооружения на территории шахты «Добропольская». О продвижении подразделений группировки войск «Центр» сообщили в Минобороны России.

Штурмовые группы 51-й армии действовали в центральной и северной частях города. Одновременно морская пехота продолжила наступление на северо-запад вдоль железной дороги.

В ходе боёв российские подразделения также заняли парковую зону. Помимо неё под контроль перешли Дом культуры на севере населённого пункта и два объекта шахты.

Ранее сообщалось, что Голубково в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Они продолжают вклиниваться в оборону ВСУ. Так российские силы развили наступление на этом участке Запорожского направления.