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Опубликовано 7 октября, 12:10

Российские войска заняли Дом культуры и сооружения шахты в Доброполье

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ освободили Дом культуры в Доброполье и два производственных сооружения на территории шахты «Добропольская». О продвижении подразделений группировки войск «Центр» сообщили в Минобороны России.

Штурмовые группы 51-й армии действовали в центральной и северной частях города. Одновременно морская пехота продолжила наступление на северо-запад вдоль железной дороги.

В ходе боёв российские подразделения также заняли парковую зону. Помимо неё под контроль перешли Дом культуры на севере населённого пункта и два объекта шахты.

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Ранее сообщалось, что Голубково в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Они продолжают вклиниваться в оборону ВСУ. Так российские силы развили наступление на этом участке Запорожского направления.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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