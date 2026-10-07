Российские подразделения ведут бои за пять населённых пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Боевые действия идут за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефёдовку и Лобановку.

«В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефёдовка и Лобановка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям противника в районах Купино и Чёрного Харьковской области.

Российское Минобороны ранее сообщало о продвижении группировки войск «Север» в Харьковской области. Life.ru писал, что российские военнослужащие продолжали расширять зону контроля и наносить удары по позициям украинских подразделений в регионе.