Удар по производству беспилотников: Минобороны сообщило о поражении цеха в Александрии

Российские войска поразили цех по производству комплектующих для беспилотников в Кировоградской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удар пришёлся по цеху «Группы промышленных предприятий «Александрия», расположенному в городе Александрия. На предприятии производились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны уточнили, что речь шла о деталях для БПЛА большой и средней дальности. В том числе предприятие выпускало комплектующие для беспилотников самолётного типа.

«В результате удара поражен в Кировоградской области: цех «Группы промышленных предприятий «Александрия» в н. п. Александрия по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Российское Минобороны ранее сообщало о серии ударов по предприятиям и объектам, которые, по данным ведомства, связаны с производством украинских ракет и беспилотников. В частности, Life.ru писал о поражении предприятия «Южмаш» в Днепре, где, как утверждало Минобороны РФ, производились и хранились ракеты FP-5 «Фламинго» и дальнобойные БПЛА.