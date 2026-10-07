МО: ВС РФ поразили «Южмаш», где производили ракеты «Фламинго»
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Российские войска поразили предприятие «Южмаш» в Днепре, где, по данным Минобороны РФ, производились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и дальнобойные беспилотники.
«Поражены <…> в Днепропетровской области предприятие ракетно-космической промышленности (ГППО «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова») в г. Днепре, осуществляющее производство, хранение и поставку ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
«Южмаш» уже становился целью российских ударов. В ноябре 2024 года по предприятию впервые применили баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Год спустя бывший главком ВСУ Валерий Залужный назвал тот удар показателем технологического отставания Украины от России.
В последние недели российская сторона также регулярно сообщает о поражении других звеньев производства FP-5. 1 сентября Минобороны заявило об ударе по цехам Fire Point в Киеве, где, по данным ведомства, выпускались комплектующие и боевые части «Фламинго». 8 сентября под удар попал завод железобетонных конструкций № 1, который, как утверждало МО, производил боевые части для FP-5 и комплектующие к FP-2. В конце месяца ведомство сообщило о поражении склада готовых ракет и компонентов в локомотивном депо Киева.
Накануне Минобороны также отчиталось о перехвате 17 ракет «Фламинго» за сутки. Life.ru подробно разбирал, что известно о производителе Fire Point и его линейке дальнобойного вооружения.
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