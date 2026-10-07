МО: ВС РФ поразили «Южмаш», где производили ракеты «Фламинго»

Российские войска поразили предприятие «Южмаш» в Днепре, где, по данным Минобороны РФ, производились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и дальнобойные беспилотники.

«Поражены <…> в Днепропетровской области предприятие ракетно-космической промышленности (ГППО «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова») в г. Днепре, осуществляющее производство, хранение и поставку ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2», — говорится в сообщении российского военного ведомства.