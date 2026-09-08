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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 07:07

Прилёт по Киеву: Поражен «Завод железобетонных конструкций № 1», выпускавший «начинку» для «Фламинго»

Минобороны РФ: Уничтожено производство боевых частей для ракет «Фламинго»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России сообщило об успешном ударе по промышленному объекту в Киеве. По данным ведомства, целью стал «Завод железобетонных конструкций № 1».

Согласно официальному заявлению, на территории предприятия осуществлялось производство боевых частей для крылатых ракет модели FP-5 «Фламинго», а также комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, включая модели FP-2 компании Fire Point. Удар был нанесён в рамках проводимой специальной операции.

Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве
Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Оксана Попова
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