Прилёт по Киеву: Поражен «Завод железобетонных конструкций № 1», выпускавший «начинку» для «Фламинго»

Министерство обороны России сообщило об успешном ударе по промышленному объекту в Киеве. По данным ведомства, целью стал «Завод железобетонных конструкций № 1».

Согласно официальному заявлению, на территории предприятия осуществлялось производство боевых частей для крылатых ракет модели FP-5 «Фламинго», а также комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, включая модели FP-2 компании Fire Point. Удар был нанесён в рамках проводимой специальной операции.

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.