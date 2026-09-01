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Опубликовано 1 сентября, 06:40

Гнездо «Фламинго» выжжено дотла: Ночной удар ВС РФ накрыл киевский военный завод

Минобороны отчиталось об ударе по цехам производства ракет FP-5 «Фламинго»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении высокоточных ударов по объекту оборонной промышленности в Киеве. Целью стал завод ООО «Файер пойнт», который был ключевым звеном в цепочке производства ракетного вооружения.

Согласно сводке ведомства, в результате ночной атаки были поражены производственные линии, где изготавливались комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности (FP-5 «Фламинго»). Кроме того, на предприятии производились твердотопливные ускорители, необходимые для эксплуатации данных типов ракет.

Уничтожение мощностей ООО «Файер пойнт» наносит существенный ущерб программе разработки и обслуживания ракетного вооружения, находящегося в распоряжении противника. Подобные действия свидетельствуют о продолжении стратегии по нейтрализации военных производств, обеспечивающих функционирование ракетных систем большой дальности.

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Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.

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Оксана Попова
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