Гнездо «Фламинго» выжжено дотла: Ночной удар ВС РФ накрыл киевский военный завод
Минобороны отчиталось об ударе по цехам производства ракет FP-5 «Фламинго»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении высокоточных ударов по объекту оборонной промышленности в Киеве. Целью стал завод ООО «Файер пойнт», который был ключевым звеном в цепочке производства ракетного вооружения.
Согласно сводке ведомства, в результате ночной атаки были поражены производственные линии, где изготавливались комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности (FP-5 «Фламинго»). Кроме того, на предприятии производились твердотопливные ускорители, необходимые для эксплуатации данных типов ракет.
Уничтожение мощностей ООО «Файер пойнт» наносит существенный ущерб программе разработки и обслуживания ракетного вооружения, находящегося в распоряжении противника. Подобные действия свидетельствуют о продолжении стратегии по нейтрализации военных производств, обеспечивающих функционирование ракетных систем большой дальности.
Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.