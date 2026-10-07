Цеха морских дронов попали под удар: ВС РФ поразили завод в порту Измаил

Российские войска поразили завод «Дунайсудоремонт» в порту Измаил Одесской области, где, по данным Минобороны РФ, производили и хранили безэкипажные катера.

«[Поражён] в Одесской области завод «Дунай судоремонт» в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним», — сообщили в военном ведомстве.

Российская сторона и ранее сообщала об ударах по объектам, связанным с производством и эксплуатацией безэкипажных катеров. В августе Life.ru писал о поражении цеха и склада комплектующих для БЭК в Белгороде-Днестровском, где, по данным Минобороны, также хранились боевые части для морских дронов. На следующий день в порту Измаил под удар попали склады безэкипажных катеров, причальный терминал и ангары с западной военной техникой.

Позднее российские военные атаковали семь хранилищ с военным имуществом в порту Одессы, а в Измаиле, по данным Минобороны, тогда были поражены танкер и два резервуара с топливом. В начале сентября ведомство сообщило об ударе по площадке опытного производства морских дронов в Одессе.