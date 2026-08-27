Армия России поразила 7 хранилищ с военным имуществом в порту Одесса

Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту в Одесской области семь хранилищ с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Целью также стал цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что все семь поражённых хранилищ использовались для размещения имущества военного назначения. Кроме того, в Одесской области российские военные нанесли удары и по другим объектам, задействованным в интересах ВСУ. В порту «Измаил» были поражены танкер во время разгрузки и два резервуара с топливом.

Российские войска в последние недели последовательно наносят удары по военной логистике в портах Одесской области. Утром 27 августа ВС РФ поразили объекты в портах Одесса, Черноморск и Рени, которые использовались для доставки, разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ. Днём ранее в Измаиле под удар попали сухогруз и хранилища топлива. Ранее в районе Одессы российские беспилотники также поразили производственный цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров, где хранились в том числе боевые части для морских дронов.