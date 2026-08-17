В порту Измаил атакован причальный терминал по разгрузке судов с грузами для ВСУ

Российские войска ночью 17 августа поразили причальный терминал в порту Измаил, который, по данным Минобороны РФ, использовался для разгрузки морских судов с военными грузами.

Удар нанесли беспилотниками. В ведомстве заявили, что целями стали сразу несколько объектов портовой инфраструктуры. Помимо терминала, под удар попали ангары с западной военной техникой, сообщили в Минобороны.

«В порту «Измаил» поражены причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров», — сказано в докладе МО РФ.

Украинские власти со своей стороны подтвердили ночную атаку на портовую инфраструктуру Измаильского района и сообщили о возникших пожарах. При этом двумя днями ранее российские войска уже наносили удар по инфраструктуре порта Измаил, которую использовали для хранения, погрузки и перевозки военных грузов и топлива для ВСУ.