Удар по «фабрике Фламинго»: Российские войска накрыли комбинат под Киевом

Российская армия нанесла удар по картонно-бумажному комбинату в городе Обухов Киевской области, где, по данным военного ведомства, наладили выпуск ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о предприятии ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». По информации российской стороны, на его площадке организовали не только производство, но и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Там также отметили, что на заводе находились комплектующие к этим ракетам.

Как ранее сообщал Life.ru, минувшей ночью Вооружённые силы России провели массированную комбинированную атаку по военным объектам Украины. Для ударов задействовали высокоточное оружие морского, наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. По оценке российской стороны, эти удары серьёзно подорвали планы Киева наносить удары на большую дальность.