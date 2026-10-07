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Опубликовано 7 октября, 10:23

Удар по «фабрике Фламинго»: Российские войска накрыли комбинат под Киевом

Минобороны: ВС РФ ударили по заводу ракет «Фламинго» под Киевом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская армия нанесла удар по картонно-бумажному комбинату в городе Обухов Киевской области, где, по данным военного ведомства, наладили выпуск ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о предприятии ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». По информации российской стороны, на его площадке организовали не только производство, но и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Там также отметили, что на заводе находились комплектующие к этим ракетам.

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Как ранее сообщал Life.ru, минувшей ночью Вооружённые силы России провели массированную комбинированную атаку по военным объектам Украины. Для ударов задействовали высокоточное оружие морского, наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. По оценке российской стороны, эти удары серьёзно подорвали планы Киева наносить удары на большую дальность.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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