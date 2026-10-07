Конец «Фламинго»: Российские ракеты уничтожили мечты Киева о дальних ударах

В ночное время Вооружённые силы Российской Федерации провели массированную комбинированную атаку по военным мощностям Украины, задействовав высокоточные комплексы морского, наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

Основными целями стали мощности украинского военно-промышленного комплекса, выпускающие и накапливающие продукцию компании Fire Point. Речь идет о цехах и складских площадках, задействованных в сборке крылатых ракет «Фламинго» и дальнобойных дронов среднего и тяжелого классов. Поражение объектов зафиксировано непосредственно в Киеве, а также на территориях Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской и Кировоградской областей.

Помимо заводских мощностей, целями стали гидротехнические узлы в Одесской области. Удары пришлись по зонам судоремонта, портовой логистике и морским судам, которые украинские военные формирования применяли в логистических целях.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.