В Киеве гремят взрывы, 20 ракет ударили по Трипольской ТЭС и объектам ВСУ

Ночью в Киеве прогремела серия взрывов. По данным Telegram-канала SHOT, под удар попали объекты военной и энергетической инфраструктуры. Предварительно, среди них оказалась Трипольская ТЭС — крупнейшая электростанция Киевской области.

Первые взрывы в украинской столице услышали около 3:15. По информации канала, всего выпустили около 20 ракет, в том числе «Искандеры», «Цирконы» и «Ониксы». После нескольких ударов в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах начались пожары.

Кроме энергетических объектов, удары пришлись по складам с вооружением и комплектующими для беспилотников.

Взрывы также прогремели в Днепре и Кременчуге. Сообщается об ударах в районе Кременчугской ГЭС в Светловодске.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.