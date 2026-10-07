Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 04:44

В Киеве гремят взрывы, 20 ракет ударили по Трипольской ТЭС и объектам ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ночью в Киеве прогремела серия взрывов. По данным Telegram-канала SHOT, под удар попали объекты военной и энергетической инфраструктуры. Предварительно, среди них оказалась Трипольская ТЭС — крупнейшая электростанция Киевской области.

Первые взрывы в украинской столице услышали около 3:15. По информации канала, всего выпустили около 20 ракет, в том числе «Искандеры», «Цирконы» и «Ониксы». После нескольких ударов в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах начались пожары.

Кроме энергетических объектов, удары пришлись по складам с вооружением и комплектующими для беспилотников.

Взрывы также прогремели в Днепре и Кременчуге. Сообщается об ударах в районе Кременчугской ГЭС в Светловодске.

Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»
Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar