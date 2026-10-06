Танкер с топливом и грузовики: Минобороны сообщило об ударах по снабжению ВСУ

Также в районе населённого пункта Маяки поражены грузовые автомобили. Как уточнили в ведомстве, они доставили на Украину военные грузы.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по сухогрузу и портовой инфраструктуре в Одесской области в ночь на 6 октября. По данным ведомства, судно в Черноморске доставило грузы двойного назначения для ВСУ. В Измаиле были поражены причальные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов, а в Ильичёвке — склад ракетно-артиллерийского вооружения.