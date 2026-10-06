Танкер с топливом и грузовики: Минобороны сообщило об ударах по снабжению ВСУ
ВС РФ поразили танкер с топливом для ВСУ в порту Южный 6 октября
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Российские военные поразили танкер в порту Южный Одесской области. По сообщению Минобороны РФ, судно доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения украинской армии.
Также в районе населённого пункта Маяки поражены грузовые автомобили. Как уточнили в ведомстве, они доставили на Украину военные грузы.
Ранее Минобороны сообщило об ударах по сухогрузу и портовой инфраструктуре в Одесской области в ночь на 6 октября. По данным ведомства, судно в Черноморске доставило грузы двойного назначения для ВСУ. В Измаиле были поражены причальные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов, а в Ильичёвке — склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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