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Опубликовано 6 октября, 12:20

Армия России освободила Голубково в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска освободили населённый пункт Голубково в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Восток», которая продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Таким образом, российские подразделения продолжили продвижение на этом участке Запорожского направления после занятия нескольких соседних населённых пунктов.

Армия России освободила Светлую Долину в Запорожской области
Армия России освободила Светлую Долину в Запорожской области

Накануне Life.ru сообщал, что подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Позже ведомство уточнило, что при боях за село военнослужащие взяли под контроль крупный участок обороны, зачистили более 400 строений, а занятие Самойловки создало плацдарм для дальнейших действий на этом направлении.

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Николь Вербер
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