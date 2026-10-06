Российские войска освободили населённый пункт Голубково в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Восток», которая продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Таким образом, российские подразделения продолжили продвижение на этом участке Запорожского направления после занятия нескольких соседних населённых пунктов.

Накануне Life.ru сообщал, что подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Позже ведомство уточнило, что при боях за село военнослужащие взяли под контроль крупный участок обороны, зачистили более 400 строений, а занятие Самойловки создало плацдарм для дальнейших действий на этом направлении.