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Специальная военная операция

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Опубликовано 24 сентября, 09:59

Армия России освободила Светлую Долину в Запорожской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие освободили населённый пункт Светлая Долина в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Восток». Российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Новости СВО 24 сентября: ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново, ВСУ теряют Краматорск, Киев согласен на прекращение огня
Новости СВО 24 сентября: ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново, ВСУ теряют Краматорск, Киев согласен на прекращение огня

Накануне стало известно, что российские военные установили контроль над Красным Яром и Потихоновом в Харьковской области. В Минобороны РФ уточняли, что подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

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Юрий Лысенко
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