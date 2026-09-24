Российские военнослужащие освободили населённый пункт Светлая Долина в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Восток». Российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Накануне стало известно, что российские военные установили контроль над Красным Яром и Потихоновом в Харьковской области. В Минобороны РФ уточняли, что подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.