Армия России освободила Светлую Долину в Запорожской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военнослужащие освободили населённый пункт Светлая Долина в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Восток». Российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Накануне стало известно, что российские военные установили контроль над Красным Яром и Потихоновом в Харьковской области. В Минобороны РФ уточняли, что подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.