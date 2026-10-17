Пушилин заявил, что взятие Доброполья приближает освобождение всего Донбасса
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Освобождение Доброполья приблизило достижение цели по установлению контроля над всем Донбассом. Об этом журналистам заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам руководителя региона, город, расположенный у границы ДНР с Днепропетровской областью, является одним из крайних населённых пунктов республики в этом направлении, пишет ТАСС.
16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки силами группировки войск «Центр».
Ранее Денис Пушилин рассказал, что российские военнослужащие обследуют подвалы, погреба и убежища в поисках мирных жителей Доброполья. Сколько гражданских осталось в городе, неизвестно.