Пушилин заявил, что взятие Доброполья приближает освобождение всего Донбасса

Освобождение Доброполья приблизило достижение цели по установлению контроля над всем Донбассом. Об этом журналистам заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя региона, город, расположенный у границы ДНР с Днепропетровской областью, является одним из крайних населённых пунктов республики в этом направлении, пишет ТАСС.

16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки силами группировки войск «Центр».