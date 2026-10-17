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Опубликовано 17 октября, 14:39

Пушилин: ВСУ бросят личный состав в контратаку на Доброполье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинское командование будет перебрасывать значительные силы для попыток вернуть контроль над Добропольем в ДНР. Такой прогноз глава республики Денис Пушилин озвучил в интервью ТАСС.

«Они сейчас будут гнать в больших количествах своих подопечных для того, чтобы ситуацию перевернуть. И это касается особенно таких знаковых населённых пунктов, как Доброполье», — заявил Пушилин.

По мнению главы ДНР, украинская сторона попытается изменить ситуацию на этом участке фронта после сообщений о переходе города под контроль российских войск.

Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира
Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 октября доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья группировкой войск «Центр». Военачальник назвал город одним из основных узлов обороны ВСУ на этом направлении. Высказываются предположения, что после взятия Доброполья российские войска могут в ближайшие дни приступить к масштабному штурму Дружковки, Краматорска и Славянска.

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Юрий Лысенко
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