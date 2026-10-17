Пушилин: ВСУ бросят личный состав в контратаку на Доброполье

Украинское командование будет перебрасывать значительные силы для попыток вернуть контроль над Добропольем в ДНР. Такой прогноз глава республики Денис Пушилин озвучил в интервью ТАСС.

«Они сейчас будут гнать в больших количествах своих подопечных для того, чтобы ситуацию перевернуть. И это касается особенно таких знаковых населённых пунктов, как Доброполье», — заявил Пушилин.