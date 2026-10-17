Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира Оглавление ДНР 17 октября: ВС РФ освободили Доброполье и Алексеево-Дружковку Харьковская область 17 октября: ВСУ разгромлены в «Волчанском котле» Днепропетровская область 17 октября: освобождена Великомихайловка Сумская область 17 октября: 104-я бригада ТрО разбита на границе Карта СВО на 17 октября 2026 года Новые «Герани» рушат Западную Украину: Россия контролирует небо Мир на Украине без Зеленского: Трамп хочет сменить руководство Киева Армия России взяла два населённых пункта в ДНР, ВСУ разбежались по лесам в Харьковской области, Западная Украина горит после российских БПЛА, Лукошенко призвал Киев срочно соглашаться на мир — дайджест на 17 октября 2026 года. ВС РФ завершили бои в Доброполье и «Волчанском котле». Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР 17 октября: ВС РФ освободили Доброполье и Алексеево-Дружковку

Группировка «Центр» освободила Доброполье. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов об этом доложил президенту Владимиру Путину.

— Город был превращён в мощный укрепрайон на данном направлении, однако слаженные и высокопрофессиональные действия российских штурмовых подразделений позволили сначала окружить формирования противника в городе, а затем им полностью овладеть, — заявил Верховный Главнокомандующий.

Авторы канала «Военная хроника» отмечают, что сражение за Доброполье было одним из самых тяжёлых, но теперь у ВС РФ есть несколько путей для наступления.

— Какое-то время, как и с Покровском, придётся потратить на зачистку и создание в городе зоны безопасности. После этого можно будет двигаться дальше. Для ВСУ потеря Доброполья кратно усложняет оборону на обширном участке фронта, — говорится в публикации «Военной хроники».

Кроме Доброполья, противник выбит из Алексеево-Дружковки. Таким образом, российские войска приблизились к Дружковке, за которой Краматорск.

Харьковская область 17 октября: ВСУ разгромлены в «Волчанском котле»

Группировка «Север» полностью зачистила «Волчанский котёл». ВС РФ заняли 28 населённых пунктов, находящихся в окружении. Последними стали Варваровка и Николаевка.

— Остатки окруженцев ушли в лесополосы, но долго они там продержаться не смогут. Скоро окончательно спадёт «зелёнка» и наступят холода. Уничтожение недобитков не должно занять много времени. А «Север» сформирует плацдарм для наступления на Великий Бурлук, — прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. успехи Армии России.

САУ «Мста-С» разнесла пункт временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Днепропетровская область 17 октября: освобождена Великомихайловка

Группировка «Восток» взяла под контроль Великомихайловку. Бойцы 69-й бригады в боях за населённый пункт уничтожили подразделения 80-й и 95-й бригад ВСУ. Село находится на границе с Донецкой Народной Республикой.

— Успех в Великомихайловке стал результатом чёткого взаимодействия штурмовых подразделений, авиации, артиллерии и расчётов БПЛА. Системное огневое поражение в совокупности с решительными и слаженными действиями штурмовых групп позволили взять под контроль данный укрепрайон, — пишет канал «Воин DV».

Сумская область 17 октября: 104-я бригада ТрО разбита на границе

Формирование буферной зоны продолжается в Сумской области. На границе с Курской идут бои в Шосткинском районе. Здесь потери несёт 104-я бригада Территориальной обороны. У Белгородской области «Север» наступает в районе села Турья.

Суточные потери украинских подразделений превысили 130 человек. Также уничтожены миномёт, радиолокационные станции обнаружения воздушных целей «ЭРЛ», автомобили, БПЛА и НРТК.

— В 50-й ОМБр участились случаи небоевых потерь среди личного состава. Ввиду наличия в бригаде огромного количества мобилизованных с хроническими заболеваниями, подтверждена смерть как минимум пяти из них в госпиталях от болезней, — сообщили в «Севере».

Карта СВО на 17 октября 2026 года

Армия России освободила Доброполье. Фото © Telegram / divgen

Новые «Герани» рушат Западную Украину: Россия контролирует небо

Армия России применяет для ударов по западным регионам Украины модернизированный БПЛА «Герань». По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, новый беспилотник может лететь со скоростью 700-800 км/ч. Аналогичный показатель у некоторых ракет. Ранее удары по объектам на Западе были редким явлением, но давление усиливается. Перехват таких дронов затруднён. Военный блогер Юрий Подоляка напомнил, что украинские инженеры создавали перехватчики, но рассчитаны они были на меньшие скорости.

— Наши «Герани-5», проходя район противодействия вражеского ПВО, сумели развить скорость до 700-800 км/ч. Что и помогло им по итогу преодолеть противовоздушные заслоны <…> На скорости свыше 700 км/ч украинские БПЛА-перехватчики оказались против них бессильны, — пишет Подоляка.

Количество уничтоженных целей на Западной Украине растёт каждый день. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, в Ровно поражён логистический центр «Экватор». Юрий Подоляка рассказал об отключении электроэнергии в Луцке после ударов. Там же атакован немецкий завод Kromberg & Schubert, производящий автомобильную электропроводку и кабельные системы. До этого в Хмельницком после встречи с БПЛА пострадала нефтебаза. Вероятно, инфраструктура Украины и дальше будет разрушаться.

— Конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника, — отметил президент России Владимир Путин.

Мир на Украине без Зеленского: Трамп хочет сменить руководство Киева

Пока же у Украины осталась хоть что-то целое, Киеву предлагают заключить мир, но, похоже, что Зеленский делать этого не собирается. Президент США Дональд Трамп считает, что вместо него договор с Россией подпишет кто-то другой.

— С Зеленским нам нелегко иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле нет, — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, конфликт скоро закончится. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину соглашаться на мир уже сейчас.

— Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет ещё сложнее, а потом и невозможно будет, — заявил глава Белоруссии.

Авторы Даниил Черных