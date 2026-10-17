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Опубликовано 17 октября, 14:05

«Генеральный штурм 3 городов»: Куда двинется Армия России после взятия Доброполья

Военкор Стешин предрёк «генеральный штурм» 3 городов после взятия Доброполья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После взятия Доброполья российские войска могут в ближайшие дни приступить к штурму Дружковки, Краматорска и Славянска, предположил военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его словам, российские штурмовые группы уже появились на южных окраинах Дружковки.

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«Можно предположить, что считаные дни остались до генерального штурма последних трёх городов Донбасса: Дружковки, Краматорска и Славянска», — отметил обозреватель kp.ru.

ВСУ готовили Доброполье к обороне с 2024 года. Штурм ВС РФ начался 24 августа и закончился взятием города почти за два месяца. Дальнейшее развитие событий военкор связал в том числе с погодой. Перед наступлением зимы в Донбассе начинается сезон дождей, размокший чернозём затрудняет движение гусеничной техники. Российские подразделения постараются использовать оставшееся время для продвижения.

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Доброполья подразделениями группировки «Центр». Он назвал город одним из основных узлов украинской обороны на Днепропетровском направлении. Президент России поздравил военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с достигнутым успехом.

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Борис Эльфанд
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