Российские войска установили контроль над восемью населёнными пунктами сразу на нескольких участках фронта. Подразделения продвинулись в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. О результатах наступательных действий сообщило Министерство обороны РФ.

На Харьковском направлении военнослужащие группировки «Запад» улучшили тактическое положение и заняли Паламаревку и Ковалевку. Одновременно бойцы Южной группировки в ходе наступления овладели Алексеево-Дружковкой в ДНР.

Наиболее значительных территориальных результатов, согласно сводке ведомства, добились подразделения «Центра». Под их контроль перешли сразу три населённых пункта Донецкой Народной Республики — Доброполье, Первомайское и Сергеевка. Российские военнослужащие продолжили наступательные операции на этом участке линии соприкосновения.

Успехи зафиксированы и на других направлениях. Группировка «Восток», продвигаясь вглубь украинской обороны, заняла Великомихайловку в Днепропетровской области. Тем временем соединения «Днепра» установили контроль над Малокатериновкой в Запорожской области.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки, а также продвижении российских войск в Днепропетровской области. Взятие Доброполья, превращённого в укреплённый район ВСУ, открывает дополнительные возможности для дальнейшего наступления. Кроме того, переход Алексеево-Дружковки под контроль ВС РФ позволил российским подразделениям приблизиться к Дружковке.