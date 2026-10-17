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Опубликовано 17 октября, 12:43

Ещё 8 сёл наши: Армия России ускорила темпы наступления

Минобороны РФ сообщило об освобождении восьми населённых пунктов в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска установили контроль над восемью населёнными пунктами сразу на нескольких участках фронта. Подразделения продвинулись в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. О результатах наступательных действий сообщило Министерство обороны РФ.

На Харьковском направлении военнослужащие группировки «Запад» улучшили тактическое положение и заняли Паламаревку и Ковалевку. Одновременно бойцы Южной группировки в ходе наступления овладели Алексеево-Дружковкой в ДНР.

Наиболее значительных территориальных результатов, согласно сводке ведомства, добились подразделения «Центра». Под их контроль перешли сразу три населённых пункта Донецкой Народной Республики — Доброполье, Первомайское и Сергеевка. Российские военнослужащие продолжили наступательные операции на этом участке линии соприкосновения.

Успехи зафиксированы и на других направлениях. Группировка «Восток», продвигаясь вглубь украинской обороны, заняла Великомихайловку в Днепропетровской области. Тем временем соединения «Днепра» установили контроль над Малокатериновкой в Запорожской области.

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Ранее Life.ru сообщал об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки, а также продвижении российских войск в Днепропетровской области. Взятие Доброполья, превращённого в укреплённый район ВСУ, открывает дополнительные возможности для дальнейшего наступления. Кроме того, переход Алексеево-Дружковки под контроль ВС РФ позволил российским подразделениям приблизиться к Дружковке.

Больше новостей о спецоперации, её участниках и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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