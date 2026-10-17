Четыре дрона ВСУ сбили в небе над Вологодской областью, ещё два подавили

Четыре беспилотника сбили над Вологодской областью в ночь на 17 октября, ещё два подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Уточнённые данные об отражении атаки губернатор Георгий Филимонов опубликовал в своём канале в Max.

По словам главы региона, воздушная разведка зафиксировала девять дронов, двигавшихся к границам области. В отражении атаки участвовали подразделения ПВО и мобильные огневые группы. На местах падения обломков работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и повреждениях в приведённом сообщении нет.

Ранее женщина погибла, ещё один человек получил ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области. В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего и погибла женщина. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при ударе БПЛА пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода с акубаротравмой.