В Орловской области в ходе ночного налёта сбили 21 дрон, идёт обход территорий

В Орловской области российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку, уничтожив 21 украинский беспилотник. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и разрушений. Об итогах работы ПВО сообщил губернатор Андрей Клычков в своём канале в мессенджере Max.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.

После нейтрализации воздушных целей к работе приступили экстренные службы. Спасатели и полицейские проводят необходимые мероприятия на территориях, затронутых атакой. Информации о каком-либо ущербе губернатор не приводил.

Совсем недавно Life.ru сообщал о повреждении двух хозяйственных построек после уничтожения 13 БПЛА над Орловской областью. Тогда обломки сбитых аппаратов упали в одном из муниципалитетов. Среди местных жителей пострадавших не оказалось.