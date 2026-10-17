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Опубликовано 17 октября, 10:28

В Орловской области в ходе ночного налёта сбили 21 дрон, идёт обход территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В Орловской области российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку, уничтожив 21 украинский беспилотник. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и разрушений. Об итогах работы ПВО сообщил губернатор Андрей Клычков в своём канале в мессенджере Max.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.

После нейтрализации воздушных целей к работе приступили экстренные службы. Спасатели и полицейские проводят необходимые мероприятия на территориях, затронутых атакой. Информации о каком-либо ущербе губернатор не приводил.

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Совсем недавно Life.ru сообщал о повреждении двух хозяйственных построек после уничтожения 13 БПЛА над Орловской областью. Тогда обломки сбитых аппаратов упали в одном из муниципалитетов. Среди местных жителей пострадавших не оказалось.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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