В Орловской области за ночь сбили 13 БПЛА, повреждены две постройки

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотников над Орловской областью. Падение фрагментов сбитых аппаратов привело к повреждению двух хозяйственных строений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков у себя в «Максе».

По словам главы области, последствия атаки зафиксированы в одном из муниципалитетов. При этом обошлось без пострадавших среди местных жителей. В каком именно районе произошёл инцидент, руководитель субъекта не уточнил.

На участках, куда упали обломки, работают спасатели и представители правоохранительных органов. Специалисты проводят необходимые мероприятия и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении электроподстанции после атаки 13 беспилотников на Орловскую область. Инцидент произошёл 10 октября в Знаменском районе, где из-за падения фрагментов дронов часть населённых пунктов осталась без электричества. Неподалёку от места происшествия находились больница и православный храм, однако никто из жителей не пострадал.