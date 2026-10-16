ВСУ пытались атаковать тепловую инфраструктуру во Владимире

Минувшей ночью во Владимирской области отразили атаки беспилотников сразу на нескольких территориях. Во Владимире попытку удара по тепловой инфраструктуре удалось пресечь, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом сообщается о незначительных повреждениях, подробности не уточняются. Угроза новых атак сохраняется. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА часть жителей Владимира и Собинского округа осталась без электричества из-за повреждения электросетей. О похожих проблемах сообщали около 1,6 тысячи абонентов.