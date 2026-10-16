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Регион
Опубликовано 16 октября, 08:36

ВСУ пытались атаковать тепловую инфраструктуру во Владимире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Gen AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Gen AI

Минувшей ночью во Владимирской области отразили атаки беспилотников сразу на нескольких территориях. Во Владимире попытку удара по тепловой инфраструктуре удалось пресечь, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом сообщается о незначительных повреждениях, подробности не уточняются. Угроза новых атак сохраняется. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями.

Несколько квартир повреждено в результате атаки дронов ВСУ на Владимир
Несколько квартир повреждено в результате атаки дронов ВСУ на Владимир

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА часть жителей Владимира и Собинского округа осталась без электричества из-за повреждения электросетей. О похожих проблемах сообщали около 1,6 тысячи абонентов.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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