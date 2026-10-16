ВСУ пытались атаковать тепловую инфраструктуру во Владимире
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Минувшей ночью во Владимирской области отразили атаки беспилотников сразу на нескольких территориях. Во Владимире попытку удара по тепловой инфраструктуре удалось пресечь, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом сообщается о незначительных повреждениях, подробности не уточняются. Угроза новых атак сохраняется. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА часть жителей Владимира и Собинского округа осталась без электричества из-за повреждения электросетей. О похожих проблемах сообщали около 1,6 тысячи абонентов.
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