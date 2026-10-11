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Опубликовано 11 октября, 18:47

Во Владимирской области 1,6 тысячи абонентов остаются без света после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Во Владимирской области порядка 1,6 тысячи абонентов во Владимире и Собинском округе остаются без электричества после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По словам главы региона, причиной отключений стали повреждения электросетей обломками БПЛА. Энергетики продолжают восстановительные работы и рассчитывают вернуть электроснабжение всем оставшимся без света потребителям до конца воскресенья, 11 октября.

«В областном центре энергетики планируют подключить 760 абонентов сегодня ориентировочно в 19:00 мск, остальных — до конца суток», — написал Авдеев.

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Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников во Владимире удалось восстановить 80% электроснабжения. Первоначально из-за отключения двух подстанций без электричества остались около пяти тысяч человек. Подачу тепла и воды к тому моменту восстановили полностью.

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Юрий Лысенко
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