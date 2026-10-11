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Регион
Опубликовано 11 октября, 19:37

Несколько квартир повреждено в результате атаки дронов ВСУ на Владимир

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Владимире после ночной атаки беспилотников жители сообщили о повреждении окон в квартирах и автомобиля. Информации о пострадавших нет. Об этом 11 октября сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе нет. В администрацию города Владимира от граждан поступили сообщения о повреждении остекления квартир и автомобиля», — написал глава региона в мессенджере Max.

По словам Авдеева, в ночь на 11 октября беспилотники атаковали инфраструктурный объект во Владимире. Большую часть дронов, как отметил губернатор, сбили огневые группы. Оперативные службы продолжают устранять последствия произошедшего и принимать меры для усиления безопасности. Жители, которым требуется сообщить о повреждениях, могут обратиться в администрацию по телефонам 53-11-48 и 53-39-72.

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Ранее сообщалось, что во Владимирской области порядка 1,6 тысячи абонентов во Владимире и Собинском округе остаются без электричества после атаки беспилотников ВСУ. Причиной отключений стали повреждения электросетей обломками БПЛА.

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Татьяна Миссуми
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