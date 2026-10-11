Несколько квартир повреждено в результате атаки дронов ВСУ на Владимир

Во Владимире после ночной атаки беспилотников жители сообщили о повреждении окон в квартирах и автомобиля. Информации о пострадавших нет. Об этом 11 октября сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе нет. В администрацию города Владимира от граждан поступили сообщения о повреждении остекления квартир и автомобиля», — написал глава региона в мессенджере Max.

По словам Авдеева, в ночь на 11 октября беспилотники атаковали инфраструктурный объект во Владимире. Большую часть дронов, как отметил губернатор, сбили огневые группы. Оперативные службы продолжают устранять последствия произошедшего и принимать меры для усиления безопасности. Жители, которым требуется сообщить о повреждениях, могут обратиться в администрацию по телефонам 53-11-48 и 53-39-72.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области порядка 1,6 тысячи абонентов во Владимире и Собинском округе остаются без электричества после атаки беспилотников ВСУ. Причиной отключений стали повреждения электросетей обломками БПЛА.