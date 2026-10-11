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Опубликовано 11 октября, 13:38

Мужчина и женщина ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Два человека получили ранения при атаках беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в канале в мессенджере MAX.

В Шебекино дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала женщина. У неё диагностировали осколочные ранения головы и доставили её в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи пациентку планируют перевезти в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ещё один мужчина получил ранения при атаке беспилотника на легковой автомобиль на дороге в районе села Графовка Шебекинского округа. У пострадавшего осколочные ранения груди, живота, рук и ног. Его также доставили в Шебекинскую ЦРБ, откуда после оказания медицинской помощи направят в больницу Белгорода.

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Накануне сообщалось, что двое мужчин получили ранения в результате двух происшествий в Курской области: один пострадал при ударе беспилотника по торговому центру, другой — при попытке вскрыть найденный боеприпас.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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