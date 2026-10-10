Электроподстанция получила повреждения при атаке 13 БПЛА в Орловской области

Электроподстанция получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Знаменском районе Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы региона, над областью уничтожили 13 беспилотников. В непосредственной близости от места падения обломков находятся православный храм и больница.

В результате повреждения подстанции часть домов в населённых пунктах муниципалитета осталась без электричества. Пострадавших среди жителей нет. На месте происшествия организовали восстановительные работы, добавил Клычков.