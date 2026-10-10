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Регион
Опубликовано 10 октября, 10:45

Электроподстанция получила повреждения при атаке 13 БПЛА в Орловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Электроподстанция получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Знаменском районе Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы региона, над областью уничтожили 13 беспилотников. В непосредственной близости от места падения обломков находятся православный храм и больница.

В результате повреждения подстанции часть домов в населённых пунктах муниципалитета осталась без электричества. Пострадавших среди жителей нет. На месте происшествия организовали восстановительные работы, добавил Клычков.

Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве
Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве

Этой ночью ПВО отбивала ночные атаки ВСУ на Орловскую область и еще 11 регионов — уничтожено 560 беспилотников. Шесть человек пострадали в Ростове-на-Дону после налёта более 100 БПЛА, а в Азове 2 судна получили повреждения.

Больше новостей о происшествиях и атаках дронов — в рубрике «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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