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Опубликовано 16 октября, 20:42

Минобороны РФ показало кадры из освобождённого Доброполья

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры из Доброполья в Донецкой Народной Республике после сообщения о переходе города под контроль ВС РФ. На видео показаны укрепления, оборудованные украинскими военными, а также последствия боевых действий в населённом пункте.

Минобороны РФ показало кадры Доброполья после боёв за город. Видео © Telegram / Минобороны России

На опубликованных кадрах видны оборонительные сооружения и повреждения, оставшиеся после боёв. Российское военное ведомство представило видеозапись на фоне сообщений о завершении операции по установлению контроля над городом.

Президент России Владимир Путин назвал освобождение Доброполья очевидным успехом российской армии. По его оценке, продвижение на этом направлении открывает российским подразделениям путь к административным границам ДНР.

Доброполье на протяжении последних месяцев оставалось одним из ключевых участков наступления группировки войск «Центр». Российское командование регулярно сообщало о боях в городской застройке, занятии отдельных кварталов и промышленных объектов.

Путин: Группировка «Центр» ведёт уличные бои за контроль над Добропольем в ДНР
Путин: Группировка «Центр» ведёт уличные бои за контроль над Добропольем в ДНР

Ранее Life.ru рассказывал о продвижении российских подразделений в Доброполье. По сообщению Минобороны от 15 октября, бойцы группировки «Центр» за сутки заняли 31 здание, а штурмовые отряды 51-й армии продолжали действия в северо-западных кварталах города. Одновременно морская пехота наступала с западного направления.

Больше новостей о боевых действиях и продвижении российских подразделений — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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