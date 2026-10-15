ВС РФ освободили 31 здание и уничтожили до 15 бойцов ВСУ в Доброполье

Российские войска за сутки освободили 31 здание в Доброполье ДНР и уничтожили до 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые подразделения 51-й армии группировки войск «Центр» продолжают продвигаться в северо-западных кварталах города. Одновременно российские морские пехотинцы развивают наступление с западного направления.

Бои за населённый пункт идут уже несколько недель. Только накануне, 14 октября, российские военные освободили в Доброполье ещё 142 здания. Тогда потери украинских подразделений, по информации Минобороны, составили до 25 человек.

Доброполье имеет важное значение для снабжения украинской армии. Ранее Владимир Путин назвал город хорошо укреплённым логистическим центром, отметив, что российские подразделения ведут там уличные бои. На территории населённого пункта расположены долговременные оборонительные сооружения.

Кроме того, российские войска ведут бои за шахту «Добропольская». Как ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин, украинские подразделения продолжают удерживать отдельные участки промышленного объекта. Штурмовики группировки «Центр» вытесняют противника с территории предприятия и прилегающих кварталов.