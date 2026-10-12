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Опубликовано 12 октября, 12:11

ВСУ попытались прорвать кольцо вокруг Доброполья силами взвода, но потерпели неудачу

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку деблокировать окружённые силы ВСУ в Доброполье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» пресекли попытку ВСУ прорваться к своим окружённым подразделениям в Доброполье Донецкой Народной Республики. Украинское командование направило для деблокирования группировку численностью до взвода, однако добиться поставленной цели ей не удалось. Об этом 12 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окружённые подразделения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

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Как уточнили в Минобороны, на этот раз украинские военнослужащие действовали без поддержки бронемашин.

По данным российского военного ведомства, бои в Доброполье продолжаются. Подразделения группировки «Центр» ведут наступательные действия в городе, где, согласно заявлениям Минобороны, остаются окружённые украинские формирования. ВСУ ранее неоднократно предпринимали попытки восстановить сообщение с заблокированными силами.

ВСУ попытались прорвать кольцо вокруг Доброполья силами взвода, но потерпели неудачу
ВСУ попытались прорвать кольцо вокруг Доброполья силами взвода, но потерпели неудачу

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться из окружения в Доброполье. О пресечении этих действий Минобороны объявило 10 октября.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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