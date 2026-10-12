ВСУ попытались прорвать кольцо вокруг Доброполья силами взвода, но потерпели неудачу
Минобороны: ВС РФ сорвали попытку деблокировать окружённые силы ВСУ в Доброполье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военнослужащие группировки войск «Центр» пресекли попытку ВСУ прорваться к своим окружённым подразделениям в Доброполье Донецкой Народной Республики. Украинское командование направило для деблокирования группировку численностью до взвода, однако добиться поставленной цели ей не удалось. Об этом 12 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окружённые подразделения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, на этот раз украинские военнослужащие действовали без поддержки бронемашин.
По данным российского военного ведомства, бои в Доброполье продолжаются. Подразделения группировки «Центр» ведут наступательные действия в городе, где, согласно заявлениям Минобороны, остаются окружённые украинские формирования. ВСУ ранее неоднократно предпринимали попытки восстановить сообщение с заблокированными силами.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться из окружения в Доброполье. О пресечении этих действий Минобороны объявило 10 октября.
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