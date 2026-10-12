Сотни дронов и пять авиабомб: Минобороны раскрыло результаты работы ПВО за сутки
Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 646 украинских беспилотников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 646 украинских беспилотников самолётного типа и пять управляемых авиационных бомб. Такие данные 12 октября привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 646 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
При этом суточную статистику Минобороны не следует путать с отдельными сообщениями о ночных атаках беспилотников на российские регионы. Они могут охватывать другие временные промежутки.
Ранее Life.ru сообщал, что 11 октября российские системы ПВО уничтожили за сутки 909 украинских беспилотников и две управляемые авиационные бомбы.
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