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Регион
Опубликовано 10 октября, 12:12

Бойцы группировки «Центр» сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ сорвали две попытки окружённых подразделений ВСУ вырваться из Доброполья. Об этом сообщило Минобороны.

«Сорваны две попытки деблокирования», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о масштабной операции ВС РФ по блокиовании и ликвидации группировки ВСУ в Харьковской области. В северо-западной части региона наши бойцы освободили уже 414 квадратных километров территории, взяв под контроль 20 населённых пунктов.

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Матвей Константинов
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