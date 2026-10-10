Бойцы группировки «Центр» сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ сорвали две попытки окружённых подразделений ВСУ вырваться из Доброполья. Об этом сообщило Минобороны.
«Сорваны две попытки деблокирования», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о масштабной операции ВС РФ по блокиовании и ликвидации группировки ВСУ в Харьковской области. В северо-западной части региона наши бойцы освободили уже 414 квадратных километров территории, взяв под контроль 20 населённых пунктов.
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