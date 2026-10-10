Бойцы группировки «Центр» сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ сорвали две попытки окружённых подразделений ВСУ вырваться из Доброполья. Об этом сообщило Минобороны.

«Сорваны две попытки деблокирования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о масштабной операции ВС РФ по блокиовании и ликвидации группировки ВСУ в Харьковской области. В северо-западной части региона наши бойцы освободили уже 414 квадратных километров территории, взяв под контроль 20 населённых пунктов.