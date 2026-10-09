Масштабная операция российских войск по блокированию и ликвидации группировки противника на северо-востоке Харьковской области приносит ощутимые результаты. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военнослужащие группировки «Север» с момента начала окружения вражеских сил освободили уже 414 квадратных километров территории и взяли под контроль 20 населённых пунктов.

Попытки противника удержать рубежи в образовавшемся кольце привели к катастрофическим потерям в живой силе и технике. За время боёв уничтожено свыше 1 360 украинских военнослужащих, 35 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Кроме того, ликвидированы 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса, которые ВСУ безуспешно пытались применять для снабжения и удержания позиций.

Методичное сжатие кольца подразделениями ВС РФ не оставляет изолированным силам противника шансов на перегруппировку. Освобождение обширных территорий и ключевых сел позволяет российским бойцам надежно закрепить успех и продолжить планомерный разгром остатков группировки ВСУ на данном направлении.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ в порт Черноморск. В ведомстве сообщили, что днём российские военные продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.