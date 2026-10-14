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Опубликовано 14 октября, 14:16

Российские войска продвигаются в Доброполье: За сутки освобождены 142 здания

Сводка МО от 14 октября: ВС РФ освободили 142 здания в Доброполье за сутки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за сутки освободили 142 здания в Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на этом участке составили до 25 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Наступление в городе ведут подразделения группировки войск «Центр». Штурмовые отряды 51-й армии продолжают продвигаться сразу на двух участках — в центральных кварталах и на северо-западе Доброполья.

Одновременно российские морские пехотинцы наступают с западного направления. Таким образом выходит, что бои идут в нескольких частях населённого пункта.

Новости СВО 14 октября: ВС РФ в центре Доброполья, офицеры ГПСУ гибнут в «Волчанском котле», России и Украине предложили новый мирный план
Новости СВО 14 октября: ВС РФ в центре Доброполья, офицеры ГПСУ гибнут в «Волчанском котле», России и Украине предложили новый мирный план

Ранее Минобороны сообщало о тяжёлых боях в районе Доброполья в ДНР. 12 октября российские военные сорвали попытку ВСУ деблокировать окружённые подразделения в городе, а 14 октября подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в городской застройке. Бои идут и на подступах к Доброполью, где ВС РФ расширяют зону контроля.

Больше новостей о ходе спецоперации, российских военнослужащих и ситуации на передовой — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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