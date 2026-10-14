Новости СВО 14 октября: ВС РФ в центре Доброполья, офицеры ГПСУ гибнут в «Волчанском котле», России и Украине предложили новый мирный план Оглавление Сумская область 14 октября: бои у Турьи Харьковская область 14 октября: уничтожение пограничников в «Волчанском котле» ДНР 14 октября: штурм Доброполья Карта СВО на 14 октября 2026 года Проблемы с разведданными из США: Украина пропускает баллистику Мирный план по Украине: Вашингтон предлагает заморозку конфликта Армия России заняла большую часть Доброполья, «Север» разбивает украинские подразделения в Харьковской области, Киев не реагирует на российскую баллистику, Москва и Киев могут остановиться на линии боевого соприкосновения — дайджест на 14 октября 2026 года. ВС РФ штурмуют города ДНР и создают буферную зону в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 14 октября: бои у Турьи

Бои в Сумской области идут на нескольких участках. Группировка войск «Север» продвигается в районе Хотени. На границе с Курской области ВС РФ сражаются в Шосткинском районе. Не прекращаются столкновения с противником в районе сумского села Турья. Оно находится у Белгородской области.

Потери украинских подразделений в Сумской области за сутки превысили 160 человек. Российскими войсками уничтожены миномёт, станция РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК. Часть личного состава Украина потеряла в результате ударов из тяжёлых огнемётных систем.

— «Солнцепеки» расчетов РХБЗ группировки «Север» отработали по позициям противника в Сумской области. Работа велась в ночное время, чтобы ВСУшники на позициях не замёрзли холодными осенними ночами, — заявили в группировке «Север».

Харьковская область 14 октября: уничтожение пограничников в «Волчанском котле»

В Харьковской области ВС РФ зачищают сёла, оказавшиеся внутри «Волчанского котла». В группировке «Север» отметили, что в окружении гибнет большое число украинских пограничников, в том числе офицеров.

— В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Одновременно с этим Армия России борется за освобождение Приколотного, Котовки и Гогино. При этом не останавливается наступление в нескольких десятках километрах от Харькова. Российские войска уничтожают противника у села Новая Казачья.

— Для усиления обороны в Харьковскую область командование ВСУ перебросило подразделения 50 ОМБр, сформированной весной этого года, — сообщили в «Севере».

ДНР 14 октября: штурм Доброполья

ВКС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка «Центр» ВС РФ продолжает бои в Доброполье. Российским войскам удалось освободить ещё 286 зданий. Военный аналитик Анатолий Радов утверждает, что больше половины города уже под контролем Армии России. Наступление идёт с нескольких сторон.

— Добропольское направление сейчас самое «горячее» среди всех участков спецоперации. Освобождение Доброполья откроет дорогу к последней цитадели ВСУ на территории ДНР, к сложнейшему участку — Славянско-краматорской агломерации, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Одна дорога к Славянску и Краматорску уже открыта. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил в эфире «Первого канала» о переброске Киевом к Краматорску новых подразделений. Также сюда передислоцировано большое количество дроноводов.

— Бои здесь очень жаркие, но тем не менее наши парни продвигаются вперёд. В основном штурмовиков поддерживают операторы БПЛА, которые в первую очередь выявляют гнёзда вражеских операторов, их пункты управления и работают по ним, — отметил Кукушкин.

Карта СВО на 14 октября 2026 года

Карта СВО на 14 октября 2026 года. Армия России вошла в Клиновое. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Проблемы с разведданными из США: Украина пропускает баллистику

Украина перестала получать данные о вылете баллистических ракет из России. Так утверждает Владимир Зеленский. Аналогичное заявили и в Воздушных силах Украины.

— Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информация о пусках с территории противника не поступала, — сообщили в ВСУ.

В свою очередь президент США Дональд Трамп опровергает информацию из Киева. Хотя американские СМИ говорили о том, что передача сведений из Штатов может быть остановлена.

— Мы помогаем им, и мы делимся разведданными, — заявил Трамп.

Мирный план по Украине: Вашингтон предлагает заморозку конфликта

По данным The Washington Post, США и европейские государства разработали мирный план по Украине. В Офисе президента Украины подтвердили, что проект мирного плана у них есть в распоряжении.

Москве и Киеву предлагают остановить боевые действия на линии боевого соприкосновения. Украине придётся признать новые границы, хотя ранее команда Зеленского отвергала такую идею. Кроме этого, Украина получит гарантии безопасности. Источник The Washington Post утверждает, что они будут аналогичны тем, что прописаны в 5-й статье договора НАТО.

Также предполагается, что будет начато восстановление Украины, а с России, возможно, снимут санкции, что может привести к возобновлению поставок газа и нефти в Европу.

При этом президент США Дональд Трамп не видит со стороны Владимира Зеленского желания заключить мирное соглашение с Россией.

— Я думаю, происходит следующее: Путин хочет заключить сделку, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский захотел заключить сделку, — заявил американский лидер.

Трамп посоветовал Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным и сосредоточиться на сделке с Россией, а не на разговорах о возможном соглашении.

Авторы Даниил Черных