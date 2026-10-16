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Опубликовано 16 октября, 19:10

Путин поздравил 110-ю ОМБр с освобождением Доброполья

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Доброполья. Глава государства обратился к командиру подразделения во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Я вас давно не видел, но внимательно наблюдал за вашей боевой работой, за работой подразделения. Поздравляю вас с очередным успехом. Удачи», — сказал российский лидер.

Путин назвал освобождение ДНР одной из главных задач
Путин назвал освобождение ДНР одной из главных задач

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье в ДНР. По словам военачальника, российские подразделения группировки «Центр» взяли под контроль один из ключевых узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении. Город имеет важное значение благодаря своей транспортной и промышленной инфраструктуре.

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Юрий Лысенко
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