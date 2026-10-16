Путин поздравил 110-ю ОМБр с освобождением Доброполья

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Доброполья. Глава государства обратился к командиру подразделения во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Я вас давно не видел, но внимательно наблюдал за вашей боевой работой, за работой подразделения. Поздравляю вас с очередным успехом. Удачи», — сказал российский лидер.