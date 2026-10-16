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Опубликовано 16 октября, 19:04

Путин назвал освобождение ДНР одной из главных задач

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики остаётся одной из главных задач российских войск. Об этом он сообщил, комментируя обстановку в зоне боевых действий.

По словам главы государства, российские подразделения продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, он отметил продвижение группировок войск «Днепр» и «Восток» в Запорожской области.

Путин также прокомментировал успехи российских войск на Донбассе. По его оценке, продвижение подразделений и бои за укреплённые районы должны создать условия для дальнейшего наступления.

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Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска освободили Доброполье в ДНР — один из основных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении, перешедший под контроль группировки «Центр». За город шли продолжительные бои. В начале октября Минобороны сообщало о продвижении штурмовиков 51-й армии в городской застройке и боях у шахты «Добропольская».

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Анастасия Никонорова
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