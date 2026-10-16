Путин назвал освобождение ДНР одной из главных задач

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики остаётся одной из главных задач российских войск. Об этом он сообщил, комментируя обстановку в зоне боевых действий.

По словам главы государства, российские подразделения продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, он отметил продвижение группировок войск «Днепр» и «Восток» в Запорожской области.

Путин также прокомментировал успехи российских войск на Донбассе. По его оценке, продвижение подразделений и бои за укреплённые районы должны создать условия для дальнейшего наступления.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска освободили Доброполье в ДНР — один из основных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении, перешедший под контроль группировки «Центр». За город шли продолжительные бои. В начале октября Минобороны сообщало о продвижении штурмовиков 51-й армии в городской застройке и боях у шахты «Добропольская».