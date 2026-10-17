Пушилин: В Доброполье ВС РФ проверяют подвалы и убежища в поисках мирных жителей

В Доброполье обследуют подвалы, погреба и убежища, чтобы найти оставшихся мирных жителей. Сколько гражданских находится в городе, пока установить невозможно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По его словам, проверки проводят как во время зачистки, так и после неё. Осмотру подлежит каждое укрытие, где могут находиться люди.

«Пока не представляется возможным определить количество гражданских», — пояснил Пушилин. Он предупредил, что поиск жителей потребует времени.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 октября Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о переходе Доброполья под контроль российских войск. По словам начальника Генштаба, город заняли подразделения группировки «Центр». Доброполье находится в северо-западной части ДНР, примерно в 20 километрах к северу от Красноармейска. До начала боевых действий здесь проживали около 28 тысяч человек. Населённый пункт является одним из центров угольной промышленности Донбасса.