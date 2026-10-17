Пушилин: В Доброполье ВС РФ проверяют подвалы и убежища в поисках мирных жителей
Денис Пушилин. Обложка © Life.ru
В Доброполье обследуют подвалы, погреба и убежища, чтобы найти оставшихся мирных жителей. Сколько гражданских находится в городе, пока установить невозможно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
По его словам, проверки проводят как во время зачистки, так и после неё. Осмотру подлежит каждое укрытие, где могут находиться люди.
«Пока не представляется возможным определить количество гражданских», — пояснил Пушилин. Он предупредил, что поиск жителей потребует времени.
Ранее Life.ru сообщал, что 16 октября Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о переходе Доброполья под контроль российских войск. По словам начальника Генштаба, город заняли подразделения группировки «Центр». Доброполье находится в северо-западной части ДНР, примерно в 20 километрах к северу от Красноармейска. До начала боевых действий здесь проживали около 28 тысяч человек. Населённый пункт является одним из центров угольной промышленности Донбасса.
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