Дрозденко сообщил об уничтожении 126 БПЛА над Ленобластью

Как писал Life.ru, в ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах. Кроме того, пожар произошёл на территории Петербургского нефтяного терминала.