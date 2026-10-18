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Регион
Опубликовано 18 октября, 06:01

Дрозденко сообщил об уничтожении 126 БПЛА над Ленобластью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 126 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. Военные продолжают отражать массированную атаку украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжается», — заявил глава региона.

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Как писал Life.ru, в ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах. Кроме того, пожар произошёл на территории Петербургского нефтяного терминала.

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Лия Мурадьян
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